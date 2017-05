Komt Rutte brommers kieken op Zwarte Cross?

Zwaar verwaarloosde hond vastgebonden en verlaten

9:14 HAARLO - De politie Berkelland heeft vrijdag aan de Waterhoeksdijk in Haarlo een hond aangetroffen, met een touw vastgebonden aan een poort bij een woning. De achtergelaten hond is niet gechipt en is er ernstig aan toe: ze heeft wondjes op haar hoofd en is zwaar vermagerd.