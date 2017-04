Koudste Achterhoekse aprilnacht in 26 jaar

video Vader en dochter Klein Goldewijk maken er een feestje van

9:38 DOETINCHEM Het naakte feit dat Doetinchemmer Joop Klein Goldewijk gitaardocent en uitvoerend musicus is, geeft niet de doorslag in de beroepskeuze van dochter Cordula. ,,Eerlijk gezegd was het juist de reden om er nog eens goed over na te denken of ik de muziek in wilde. Je gaat toch niet hetzelfde doen als je vader?"