Ladies Tour geruisloos door Achterhoek richting Arnhem

Bezoek re­cre­a­tie­plas­sen zit op recordkoers

11:06 WINTERSWIJK Het bezoek aan de grote recreatieplassen in de Achterhoek en Liemers is tot nu toe groter dan in recordjaar 2016. Weliswaar lopen de huidige aantallen nog wat achter, maar het seizoen is nog niet afgelopen: ook de volgende maand september telt nog mee in de jaarcijfers over 2017.