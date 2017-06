Lammetje uit modder gered na vermissing van een week

Winterswijker Frans besloot om vrijdagochtend zijn vertrouwde wandelrondje met zijn twee honden in te ruilen voor een andere route. Hierbij trof hij in een sloot in het buitengebied van Woold een lammetje aan. Het beestje was weggezakt in de modder en was uitgeput, maar leefde wel.

Volgens de medewerker van de dierenambulance kan het lammetje niet al die tijd in de sloot hebben gelegen, dan had het niet meer geleefd. Wel vertelt de dierenvriend dat het diertje het niet meer lang had volgehouden als het niet door Frans was opgemerkt. De boerin heeft het lammetje meegenomen en bood aan de met modder bevuilde kleding van de twee redders te wassen en te strijken. Want, zo schrijft de medewerker van de dierenambulance, 'we zagen eruit als varkens die in de modder gerold hadden en zo roken we ook.'