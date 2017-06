Lange rij bij opening The Sting in Doetinchem

Glas in wandelpad natuurpark Doetinchem: 'Fijn voor hondenpoten!'

8:05 DOETINCHEM - Honden, fietsers en wandelaars in natuurpark Overstegen in Doetinchem moeten oppassen: in het juist gerenoveerde wandelpad kunnen glasscherven liggen. Doetinchemmer Raymond Saul maakte daar donderdag melding van via de Facebookpagina Doetinchem Leeft.