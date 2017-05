Linthorst ontvangt veertig berichten voor nieuwe club na oproep via LinkedIn

Binnen twee dagen kreeg hij veertig berichten van zaakwaarnemers van over de hele wereld. De oproep van de Apeldoornse profvoetballer Tim Linthorst (22) op LinkedIn dat hij een nieuwe club zoekt, valt in elk geval op.

Helemaal nieuw is het initiatief van Linthorst, die straks gratis de deur uitloopt bij De Graafschap, trouwens niet. Demy de Zeeuw, ook al een Apeldoorner, ging hem eind 2014 voor toen hij clubloos was. De oud-speler van onder andere Go Ahead Eagles en Ajax vond uiteindelijk onderdak bij NAC Breda. Ook Dico Koppers, die na dit seizoen mag vertrekken bij Willem II, plaatste een oproep. 'Transfer free left central defender. Looking for a new opportunity', zo prijst Linthorst zichzelf aan op zijn LinkedIn-pagina.

Waar De Graafschap-trainer Henk de Jong eerst meldde dat hij Linthorst graag wilde behouden, moet hij dus toch vertrekken. Met Hakim Slimani heeft de verdediger een zaakwaarnemer waarmee hij op zoek gaat naar een nieuwe club. Linthorst: ,,Ik heb LinkedIn nog nooit eerder gebruikt, maar ik hoorde er positieve verhalen over. Omdat ik niet zo goed ben in Engels heeft een vriend het bericht voor mij geschreven, haha."

Binnen twee dagen ontving hij veertig privéberichten van zaakwaarnemers over de hele wereld. Van Nederland tot aan Moldavië. De oproep van de Apeldoorner is inmiddels zo'n zeventienduizend keer bekeken. Julian Jenner, die in Nederland voor NAC en Vitesse speelde, reageerde via LinkedIn om contact met hem op te nemen. ,,Het is bizar. Ik heb het gewoon een beetje onderschat."

De oproep heeft volgens de boomlange mandekker nog niets concreets opgeleverd. Wel is hij volgens eigen zeggen 'in de picture' bij diverse clubs in de Jupiler League, het tweede niveau van Nederland. ,,Daar sta ik voor open. Ik heb voor De Graafschap vorig seizoen vijf duels in de eredivisie gespeeld en dit seizoen een stuk of vijftien in de Jupiler League. Al vind ik het buitenland ook mooi. Engeland, Duitsland of Portugal bijvoorbeeld. Vanwege mijn sterke linkerbeen en mijn lengte (1.94 meter red) ben ik voor clubs buiten Nederland een interessante speler", meent Linthorst.