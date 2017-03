Man (68) verdacht van poging tot dubbele moord in Keijenborg

Achterdeur

De 68-jarige zou de vrouw schietend met een pistool in het huis en daarbuiten hebben achtervolgd. De vrouw zou een goed heenkomen hebben gezocht in de woning van haar broer, die tegenover woont en de achterdeur niet op slot had. ,,Hij heeft met zijn pistool geschoten door de achterdeur en het raam terwijl de broer daar achter stond'', volgens Markink.

De pro forma-zitting in de rechtbank was druk bezocht. Behalve enkele tientallen buurtbewoners uit Keijenborg was er familie van de zus en broer en ook van de verdachte. ,,Ik ben opgelucht dat de hechtenis is verlengd'', zei de zus naderhand. ,,Van mij mag hij levenslang krijgen.''

Van Straalen nam de zaak over van zijn voorganger. Waarom de zaak is overgedragen wilde Van Straalen, die zich net in het dossier had ingelezen, niet zeggen. Op de vraag hoe het met de verdachte gaat, zegt Van Straalen: ,,Dit is een man van 68 jaar die voor het eerst in zijn leven in de gevangenis zit. Dat is dus zwaar. Bovendien zit hij vast op basis van onjuiste beschuldigingen.''