Man achtervolgt vrouwen en kinderen in Doetinchem: 'Angstaanjagend en intimiderend'

De man wordt al enkele weken gesignaleerd in Doetinchem, maar de wijkagent ziet de laatste dagen een stijging in het aantal meldingen over hem. Waar dat door komt, is voor Kleinpenning gissen. Hij zegt dat de man dringend hulp nodig heeft. ,,De hulpverlening is ingelicht, hij loopt ook al langer in een zorgtraject.’’



Kleinpenning heeft hem al eens aangesproken op zijn gedrag, maar de man heeft niets strafbaars gedaan waardoor hij niet opgepakt kan worden. ,,Feit is dat zijn gedrag opvallend en intimiderend is, daarom heeft het onze volle aandacht. We houden hem goed in de gaten.’’