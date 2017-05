Man opgepakt die 36 keer tankt zonder te betalen

Wembley en Premier League lonken voor Ulderink

12:54 DOETINCHEM/READING - Andries Ulderink stond in 1997 nog op sportpark Oberink als trainer van Varsseveld. Twintig jaar later is de 47-jarige Aaltenaar als assistent-trainer van het Engelse FC Reading drie duels verwijderd van het walhalla voor voetballers: de Premier League.