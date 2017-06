Man stuurt honden af op agenten die in zijn weiland lopen

Staking: ‘De leerkracht staat op knappen’

7:28 ULFT - Terwijl veel schoolbesturen nog overleggen of ze hun deuren uit protest een uur later open doen op dinsdag 27 juni, is basisschool De Woelwaters in Ulft daar al uit. De school begint die dag om half tien en meester Marcel Roelofs (52) gaat ’s middags naar Den Haag om de school te vertegenwoordigen tijdens de manifestatie.