Voorvechter legale wietkweek voor de rechter

Over de grens Drietal gepakt voor grootschalige kledingdiefstal uit winkelcentrum

12:29 BOCHOLT - Drie mannen met de Marokkaanse nationaliteit zijn dinsdagmiddag gearresteerd voor het stelen van een grote lading kleding uit meerdere winkels in winkelcentrum Shopping Arkaden in Bocholt. De Duitse politie is nog op zoek naar een vierde dader.