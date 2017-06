Mañana Mañana krijgt warm welkom in Vorden

VORDEN - Festival Mañana Mañana is donderdagavond van start gegaan. Het 'meest relaxte festival van Nederland' wordt voor het eerst in Vorden gehouden. Of het een aanwinst is voor de plaats? ,,Absoluut!’’, roept bezoeker Appie Looman (55).

,,Helemaal geweldig’’, reageert Arie Versteeg (63). ,,Dit zet Vorden op de kaart’’, aldus Jan (78) en Doetie (76) Luppen. ,,Super leuk!’’, vindt Renske Kranenberg (39). Haar kinderen Pien (14) en Cas (13) willen hier de rest van het weekend ook naartoe.

Warm bad

Volledig scherm De Openingsavond van Manama Manama rondom kasteel Vorden. © Jan Houwers Na vier jaar in Hummelo valt Mañana Mañana op de nieuwe locatie rondom kasteel Vorden in een warm bad. Op de openingsavond van het lange festivalweekend mochten Vordenaren donderdag gratis naar binnen. De dorpelingen – lang niet allemaal bekend met dit kleine broertje van de Zwarte Cross – lieten zich aangenaam verrassen.



Dat kan dit weekend overal rondom het kasteel. Het festival staat bol van de sfeervol aangeklede hoekjes. En er zijn optredens, van pop- en rockmuziek tot theater. Bijvoorbeeld op ‘de Piste’ waar het Argentijnse duo Cia Intrépidos deze donderdagavond een voorstelling vol dans en acrobatiek geeft. Een enkele toeschouwer gaat dichtbij in het gras zitten kijken. Een ander ziet het gebeuren vanaf een bistrostoeltje iets verderop aan.

Nieuwsgierig

,,Het is heel gemoedelijk en gezellig’’, vindt Renske Kranenberg. ,,En alles is heel leuk op elkaar afgestemd. Al die tentjes en wagentjes, het lijkt wel alsof het allemaal bij elkaar hoort.’’ Ook zaterdag en zondag is de familie Kranenberg hier waarschijnlijk weer van de partij. Dan hopen Pien en Cas ook deel te kunnen nemen aan een workshop ijzersmeden. ,,Het is leuk als je zelfs iets kunt doen’’, vindt Pien.



De leeftijd van Jan en Doetie Luppen stijgt een flink eind boven die van de gemiddelde festivalganger uit, maar toch zijn ook zij even een kijkje komen nemen. ,,Puur uit nieuwsgierigheid’’, zegt Jan Luppen. ,,Het is wel heel iets bijzonders dat we dit nu in Vorden hebben’’, voegt zijn vrouw Doetie toe. ,,Een goed idee van de kasteelvrouw om dit hiernaartoe te halen.’’ (Tekst loopt door onder afbeelding).

Volledig scherm Het terrein van Mañaña Mañaña in Vorden © RV

Magische uitstraling

Kasteelvrouw Karin de Rouw reageerde inderdaad positief toen de organisatoren – De Feestfabriek uit Hengelo – voorstelden om hun festival van het Hummelose landgoed Enghuizen te verhuizen naar het terrein rondom haar kasteel. ,,Daar is het festival vier jaar geleden vanuit de plek ontstaan’’, zegt Mascha Hutten van De Feestfabriek. ,,We zochten nu een plek met minstens dezelfde magische uitstraling.’’



Die is volgens haar met kasteel Vorden zeker gevonden. ,,Dit is een paradijsje. Een ruim terrein, maar met al die hoekjes toch heel intiem.’’ Dat de inwoners van Vorden op deze eerste avond kosteloos kennis mogen maken met Mañana Mañana is volgens Hutten niet meer dan logisch. ,,Wij gooien hier ineens een festival neer. Dan moet je volgens goed Achterhoeks gebruik ook buurt maken.’’ (Tekst loopt door onder afbeelding).

Volledig scherm De Openingsavond van Mañaña Mañañ rondom kasteel Vorden. © Jan Houwers

Tentje

Waar vrijwel alle Vordenaren dit weekend gewoon in hun eigen bed slapen, brengt menig festivalbezoeker de nachten door op het naastgelegen tot camping gebombardeerde weiland. Hier staat het dan ook al snel vol met tentjes. Bij de ingang houdt een jongen met een kruiwagen vol slaapspullen de rij enigszins op. ,,Voor de hele familie’’, verontschuldigt hij zich.

Henri Janssen (48), Lisette Kruimer (41) en Michiel Kranendonk (38) hebben die rij al een tijdje achter zich gelaten. Ze komen uit Arnhem en Utrecht en zijn heuse Mañana Mañana-vrienden. ,,We hebben elkaar een paar jaar geleden op het festival in Hummelo ontmoet’’, vertelt Kruimer. Dan neemt ze een slok van haar halve liter bier.

Zonsondergang

De drie fanatieke festivalgangers zijn goed te spreken over de verhuizing naar Vorden. De eerste indruk van het festivalterrein is positief, het terrein is goed te bereiken en de gamba’s bij het restaurant in het dorp waren heerlijk. ,,Een dorp als Vorden profiteert hier ook echt wel van mee’’, klinkt het.