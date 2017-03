Mannen nog altijd voortvluchtig na overval op beveiliger

De medewerker van G4S werd ongeveer twee uur later op De Gaarde in Doetinchem door de politie bevrijd uit zijn witte bestelbus.

Rabobank Aalten

De overvallers hebben buit gemaakt. De politie wil niet zeggen wat voor buit. Wel zou het bestelbusje van G4S onder meer rijden als geldautomatenservice. Behalve dat de politie onderzoek deed op De Gaarde en bij de Rondweg in Varsseveld was ook de Rabobank in Aalten langer tijd afgezet voor onderzoek. Volgens de politie is er, zonder er nader op in te gaan, een link met de kidnapping.

De Gaarde is een smalle weg die ligt naast trainingscomplex De Bezelhorst van De Graafschap. Een medewerker van de voetbalclub was om drie uur 's middags begonnen met werken. Hij zag de bestelbus op de weg staan maar besteedde er verder geen aandacht aan.

Zak over hoofd

,,Tot een kwartier later vijf of zes politiemannen opdoken en de bestelwagen gewapend naderden'', zegt de medewerker. ,,De achterdeur werd geopend en er kwam een man uit die een zak over zijn hoofd had en de handen geboeid op de rug. Daarna heeft de man een half uur tegen een boom gezeten met de handen voor zijn ogen, terwijl de politie met hem praatte.'' Later heeft de man op het politiebureau aangifte gedaan.

De beveiliger was twee uur daarvoor op de Oostelijke Rondweg bij Varsseveld klemgereden door een zwarte Audi 6, voorzien van Duitse kentekenplaten. Twee gewapende mannen sprongen uit de Audi en drongen binnen in de bestelbus. De medewerker moest de laadruimte in en de bestelauto reed weg. De Audi werd achtergelaten.

Twee uur later lieten de overvallers Op De Gaarde in Doetinchem de geknevelde medewerker achter en gingen er vandoor. Volgens de politie slaagde de medewerker, die mishandeld was en lichte verwondingen had opgelopen, er in alarm te slaan.