Meer werkenden met geldproblemen in Achterhoek

,,Werkenden vormen de snelst groeiende groep cliënten bij de armoedebestrijding in Doetinchem’’, zegt wethouder Kees Telder. Hij doet zijn uitspraak bij de presentatie van het jaarverslag armoedebestrijding 2016.



,,Het gaat in het algemeen om mensen die werken maar een laag inkomen hebben, net boven het bijstandsniveau. Harde cijfers hebben we niet van die groep, maar we merken dat het aantal toeneemt. Het is een landelijke trend die we ook in Doetinchem zien.’’