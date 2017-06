Meisje (11) aangereden tijdens avondvierdaagse, veroorzaker rijdt door

Winkel van KPN in deel oude V&D Doetinchem

11:08 DOETINCHEM - De winkel van KPN in Doetinchem verhuist naar een deel van de voormalige V&D in de Hamburgerstraat in Doetinchem. KPN komt in het voormalige Knopenhuis Ter Ellen dat in de jaren zeventig bij warenhuis Huls werd getrokken.