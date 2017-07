Motorrijder met mogelijk hersenletsel wil niet mee naar ziekenhuis

De vrees was daarom dat de man hersenletsel had opgelopen. Omdat dit van de buitenkant niet te zien is, was het noodzakelijk de Venlonaar in het ziekenhuis te controleren. ,,Maar de man wilde onder geen beding mee. Daarom zijn wij opgeroepen om te helpen de man in de ambulance te zetten en naar het ziekenhuis te brengen’’, aldus Brouwer.