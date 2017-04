Motorrijder verongelukt op weg tussen Markelo en Laren

'Geef jonge woningzoekenden in Bronckhorst een lichtpuntje'

13:57 ZELHEM - Jongeren die in hun thuisdorp willen blijven wonen, hebben in de gemeente Bronckhorst grote moeite om een woning te vinden. Vooral in Zelhem. Jongeren daar maken zich sterk voor een verbetering van het woningaanbod in het dorp.