Muziek bi’j De Naobers trekt volle huiskamers

Die zaag tussen de gitaren hoort er gewoon bij. En ook de grote cementemmer, met daaraan een lange stok en elastiek. Muziektherapeut Bert Kock weet hoe je deze wereldse instrumenten moet bespelen en dat doet hij samen met de Syrische vluchteling Mouafak Al Jamal in één van de negentien huiskamers. Misschien wel de meeste bijzondere ‘huiskamer’: namelijk de therapieruimte in huisartspraktijk Ellis aan Venkelveld.



Al Jamal moest al zijn instrumenten in Syrië achterlaten. Het duo creëert met strijkstok en zaag een schrijnend geluid, geïnspireerd door die heftige vlucht. ,,Ik werd met hem in contact gebracht via Stichting Welcom, omdat ik op zoek was naar een muzikale vluchteling voor de kersttocht bij Elver waar ik werkzaam ben”, vertelt Kock. ,,Het thema luidde: Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.” Al Jamal speelde goed op hem in en werd enthousiast van het optreden.