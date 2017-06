NK 'fantastisch evenement zonder incidenten'

,,Het was een fantastisch evenement zonder incidenten. Zonder valpartijen ook. En daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee en trots op’’, jubelt Dikschei. Hij complimenteert inwoners en bezoekers voor de manier waarop de wedstrijden zijn beleefd. ,,Het was een mooi feest voor iedereen. Met name op de Muur van Zeddam en in 's-Heerenberg. Het waren bijna Franse taferelen. Natuurlijk viel er voor de bewoners van sommige straten best wat te mopperen. Ze waren nauwelijks bereikbaar, maar ik moet zeggen dat ik zondag niemand meer heb gehoord.’’