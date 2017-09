Normaal krijgt levensgroot standbeeld in Hummelo

Skatebaan na jaren lobbyen geopend naast station Doetinchem

15:05 DOETINCHEM - Arthur van der Lee (31) is er al de helft van zijn leven voor aan het lobbyen, Arnoud Lievers (32) haakte zeven jaar geleden aan. Een skatepark in Doetinchem, dat moest en zou er komen. Vandaag is hun missie voltooid in opent 'Skateplaza' haar deuren naast het station.