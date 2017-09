Ontsnapte wolf in wildpark aan Nederlandse grens is gevonden

Hij en zijn collega's waren sinds de ontsnapping op zoek naar het dier en konden haar nog voor het donker lokaliseren in het 56 hectare grote park, dat met bijna twee meter hoog schrikdraad is omheind. ,,We laten haar vannacht met rust, in het donker zijn wij in het nadeel. Morgen (woensdag, red.) bekijken we wat we verder gaan doen’’, meldt Rutjes.