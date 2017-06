Oostelijke Achterhoek veruit droogste plek van Nederland in juni

Daarmee blijft dat deel van Nederland andere droge plekken ver voor. Die liggen in Midden-Limburg, waar 14 millimeter neerslag werd gemeten, Zuid-Brabant waar 16 millimeter viel en het meest zuidelijke puntje van Zeeland, dat ook 14 millimeter noteerde.



Volgens het KNMI is 2017 een van de droogste jaren ooit in Nederland. Echter komen we nog niet in de buurt van de recorddroogte van 1976, toen het jaar eindigde met een neerslagtekort van meer dan 300 millimeter. Het actuele neerslagtekort is zo'n 150 millimeter. Het KNMI noemt de huidige droogte echter 'niet extreem'.



Overigens is het de vraag of het nog lang droog blijft: donderdagmiddag worden hevige buien verwacht in de Achterhoek, mogelijk zelfs met onweer. Ook vanaf dinsdag is er weer kans op regen. ,,De nieuwste modellen laten zien dat er dan een lagedrukgebied boven de Europese westkust komt te liggen’’, zegt Wilfred Janssen van Weerplaza.