Op Høkersmarkt dringen voor verse lp van 'Oerend Hard'

,,Ik ben er bijna doorheen’’, zegt Van Vuuren. ,,Het gaat om een geremasterde versie, het geluid is echt veel beter. Nee, dat hoor je niet alleen op een duurdere geluidsinstallatie, ook op gewone spullen. En deze heeft een klaphoes.’’



Wie een exemplaar aanschaft krijgt ook de singles Alie en Two moths erbij, de laatste is inderdaad het bewijs dat Normaal in die begintijd meer zong dan alleen in het Achterhoeks.



De drukte aan zijn kraam is kort maar krachtig. ,,Vinyl was in de jaren negentig heel erg populair’’, vertelt Hans van Vuuren. ,,De aantallen zijn sindsdien alleen maar kleiner geworden.’’



Van deze nieuwe persing heeft hij in de laatste Nederlandse vinyl-fabriek in Haarlem 600 stuks laten persen, 200 van elke versie in gekleurd vinyl. Daar blijft het waarschijnlijk bij. ,,Ik kan nog wel bij laten maken, als er nog vraag naar is. Maar dat weet ik nog niet.’’