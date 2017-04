Opgepakte plofkraakcrimineel lijkt lid beruchte Audi-bende

Drugsla­bo­ra­to­ri­um ontmanteld in loods in Terborg

15:01 TERBORG - In een loods aan de IJsselweg in Terborg is dinsdagmorgen een drugslaboratorium gevonden. Dat meldt de politie, die al de hele dag bezig is met onderzoek. Dat gaat nog wel even duren, aldus een woordvoerder.