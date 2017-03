Oplichter eet, drinkt en slaapt zonder te betalen

Lijsttrekker Roemer noemt uitspraak rechter flauwekul: Loon op partij-rekening mag gewoon

16:03 ARNHEM - SP-lijsttrekker Emile Roemer noemt de uitspraak van de rechter in Utrecht, die vorige week stelde dat de afdrachtregeling zoals die geldt binnen de partij onaanvaardbaar is, idioot. In gesprek met De Gelderlander zei Roemer te overwegen in hoger beroep te gaan.