Oud-speler De Graafschap zoekt club via LinkedIn

Robot speelt ongewenst een hoofdrol tijdens Lentediner

21:13 DEN HAAG - Smart industry is het credo in de Achterhoek. Vandaar dan ook dat woensdagavond tijdens het Lentediner - waarbij Achterhoekse bestuurders en ondernemers een vorkje prikten met leden van de Tweede Kamer in Den Haag - een blauwe robot opdook. De robot, met daarin een mens, moest met een knipoog de personificatie zijn van de Achterhoekse maakindustrie. Hij speelde echter ongewenst een hoofdrol.