Paardenmest na drogen en persen geschikt als brandstof

Ingenieur Tobias Peselman erkent dat het eigenlijk helemaal niet zo bijzonder is om paardenmest als brandstof te benutten. ,,In de Middeleeuwen werd het in deze streken ook al als brandstof gebruikt. De woestijnbewoners in het noorden van Afrika doen dat nog steeds met de mest van hun dromedarissen.’’



De ingenieurs maakten een inventarisatie met de gegevens van 52 Nederlandse en 43 Duitse paardenhouders. Peselman: ,,Elk paard is goed voor vijf ton mest per jaar.’’ De paardenmest, waar meestal veel stro in zit - maar ook houtsnippers, moet gedroogd worden en tot briketten geperst. Een kwart van de energie in die briketten is nodig voor het drogen, de rest kan daarna bijvoorbeeld in een kachel worden verbrand voor verwarming.