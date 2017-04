Parochie wil 600.000 euro terug van frauderende penningmeester uit Lichtenvoorde

,,Van de parochie hoeft ze helemaal de gevangenis niet in of een werkstraf te krijgen’’, vertelt mr. Frans Kobossen namens de Sint Ludger-parochie, waar de kerk in Lichtenvoorde nu onder valt. ,,De parochie wil dat het geld wordt terugbetaald.’’ Of dat ook gebeurt is in ieder geval niet duidelijk zo lang de fraude niet door de rechtbank is behandeld.



De fraude kwam begin januari 2012 naar buiten. Het parochiebestuur deed aangifte bij de politie van verduistering. De zaak werd in augustus 2015 voor de rechtbank in Zutphen behandeld. Daarbij was de toen 48-jarige verdachte Lichtenvoordse niet aanwezig. Op de zitting bleek dat de vrouw wordt verdacht van het verduisteren van 561.184,99 euro. Dat geld verdween tussen februari 2007 en juni 2011.