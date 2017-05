'Petje met ogen' weert buizerd-aanvallen

Over de grens Snelweg A3 gaat straks weekend lang dicht tussen Emmerik en Rees

16:12 EMMERIK - Wie dit weekend naar of door het Ruhrgebied wil reizen, moet rekening houden met vertraging. De Duitse snelweg A3 (Arnhem - Oberhausen) wordt vanavond om 20.00 uur in beide richtingen afgesloten tussen Emmerik en Rees. Reden is de opbouw van een steiger die de bouw van een brug over de snelweg bij Emmerik moet ondersteunen.