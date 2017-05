Pieterpad-lopers niet bang voor terror-buizerd

DOETINCHEM - 'Pas op!! Agressieve buizerd', zo luidt het bord aan het begin van de Hulleweg in Doetinchem. Hoewel geen wandelaar het bord ontgaat, nemen weinigen een omweg. ,,We moeten door, hier loopt het Pieterpad.’’

Het zijn vooral wandelaars die je tegenkomt op de Hulleweg. Hier werd afgelopen woensdag een hardloper in het hoofd gegrepen door een buizerd. ,,Daar hebben wij niets van gehoord’’, zegt Gonnie van Dijk (49) uit het Haastrecht (Zuid-Holland).

Met haar vriendin Cora de Boer (52) uit Gouda loopt ze het Pieterpad, de bekendste langeafstandswandelroute van Nederland. Zelf heeft Van Dijk ook eens een buizerd achter haar huis gehad: ,,Maar daar hadden we geen last van, dus ik hoop van deze ook geen last te krijgen.’’

Gevarenzone

Op de Hulleweg staan twee waarschuwingsborden, die een stuk van 500 meter markeren als gevarenzone. Deze werden door de gemeente Doetinchem al een tijd terug geplaatst, ruim voordat de hardloper woensdag door de buizerd werd aangevallen. De meeste wandelaars komen van buiten de regio en hebben niet van de aanval gehoord. Ze schrikken dan ook niet terug van de waarschuwingsborden.

Zo ook Nico Ringnalda (64) en zijn vrouw Margriet Jorna (50) uit Leeuwarden. Ze zijn bij het bord doorgelopen en blijven netjes op het Pieterpad. ,,Ons routeboekje geeft het aan, dus er is geen andere optie. We zien wel, we durven het aan’’, zegt Jorna. Haar man is het daarmee eens: ,,We zijn Friezen, we gaan door.’’

Hans Peter Horst (64) uit het Zwitserse Zürich loopt het Pieterpad niet. Door de taalbarrière is het hem in eerste instantie niet duidelijk waar het bord op duidt, maar hij is bekend met aanvallende buizerds.

Stok

,,Ik ben er in Zwitserland al eens door gegrepen, maar ik had geen verwondingen’’, zegt Horst. ,,Ik heb toen een stok uit het bos gehaald om mezelf te verdedigen. Die had ik gelukkig niet meer nodig, maar het gaf een veilig gevoel. Ik heb respect voor de dieren, maar ik ben niet bang.’’

Dan komt er een viertal Pieterpad-lopers uit Almelo aan. Zij zijn wél op de hoogte van het nieuws over de aangevallen hardloper en hebben hetzelfde idee als Horst. ,,We hebben één wandelstok bij ons’’, zegt Leo. ,,Die hebben we bij de hand zodat ik de groep kan verdedigen.’’

Nest

Henk Kettering (80) woont vlakbij het tweede bord dat de 'gevarenzone' afsluit, 500 meter verder dan het eerste. ,,Ze vliegen hier wel rond, maar ik ben nog nooit een agressieve buizerd tegengekomen’’, zegt hij. ,,Als ze een nest hebben, willen ze hun jongen verdedigen. Dat is ook een beetje de natuur.’’