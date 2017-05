Plofkraak Terborg mislukt, dieven vertrekken zonder buit

Opnieuw plofkraak op pinautomaat in Terborg

8:06 TERBORG - In Terborg is vannacht rond 02.00 uur een plofkraak gepleegd op een pinautomaat in een oud bankgebouw aan de Walstrraat. Of daar geld bij buit is gemaakt, is niet bekend. Wel is het pingedeelte van de automaat volledig uit de muur geslagen.