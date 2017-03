Politie Doetinchem snelste in Oost-Nederland bij spoed

DOETINCHEM - De politie reageert in Doetinchem beter op noodgevallen dan in bijna alle andere gemeenten in de regio Oost-Nederland. Slechts in 8,7 procent van de gevallen moeten slachtoffers langer dan vijftien minuten wachten op agenten.

Alleen in Oldenzaal doet de politie het nog beter. In Rijnwaarden komt de politie het vaakst 'te laat': in ruim 41 procent van de noodgevallen. Dat blijkt uit cijfers van de politie over 2016. De eenheid Oost-Nederland loopt van Zwolle tot Nijmegen.

In de meeste gemeenten in Oost-Nederland haalt de politie de norm om in maximaal 10 procent van de gevallen later dan een kwartier ter plaatse te zijn niet. In de eenheid Oost-Nederland is de politie bij 16 procent van de spoedgevallen te laat. Landelijk is dat cijfer hetzelfde.

Steden

In de grote steden, waar verreweg de meeste spoedmeldingen zijn, komt de politie dicht bij het streefpercentage. In Nijmegen gaat het goed bij bijna 90 procent van de spoedmeldingen, in Doetinchem en Tiel zelfs bij meer dan 90 procent. Arnhem en Ede blijven daar bij achter maar Arnhem blijft wel binnen de 15 procent overschrijding.

Platteland

Volledig scherm © Koen Suyk In Ede, met een groot buitengebied, komt de politie in ruim 18 procent van de gevallen bij spoed niet binnen vijftien minuten. Plattelandsgemeenten als Druten (ruim 29 procent te laat) en vooral West Maas en Waal (bijna 38 procent te laat) scoren beroerd. Hoe lager het aantal mee te tellen meldingen, hoe groter de kans dat het doel van maximaal 10 procent overschrijding niet wordt gehaald.



Voor burgemeester Thomas Steenkamp van West Maas en Waal zijn de cijfers geen verrassing. ,,We zaten vorig jaar nog lager’’, zegt hij. ,,Ik ben blij dat het nu iets is verbeterd maar ik ben nog niet tevreden. Je zult maar hulp nodig hebben en behoren bij die 41 procent.’’ Hij kondigt aan opnieuw met de politie te gaan praten.

Onacceptabel

Politievakbond ACP noemt de situatie ‘onacceptabel’ voor burgers. Het komt volgens hem omdat de politie onderbezet is. Hoewel de norm niet wordt gehaald, is politiechef Arjan Mengerink – binnen de eenheid Oost-Nederland verantwoordelijk voor de reactietijden – redelijk tevreden. Volgens hem zijn de cijfers wat vertekend omdat de politie zonder zwaailicht verder rijdt als bijvoorbeeld een ambulance eerder bij een ongeval aankomt.

Hij ziet nog ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld door meerdere politiewagens die op de weg zitten te laten opschuiven als een van hen wordt weggeroepen. ,,Dat kan een paar minuten schelen.’’

Gemeenten in Oost-Nederland waar de politie het vaakst op tijd is bij een incident:

Oldenzaal Doetinchem Tiel Winterswijk Wageningen

Gemeenten in Oost-Nederland waar de politie het minst op tijd is bij een incident: