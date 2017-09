Politie kan bij beelden van 1.600 camera's in Achterhoek

De politie begon twee jaar geleden met het project 'Camera in Beeld'. Inmiddels hebben duizenden bedrijven en particulieren met bewakingscamera's zich aangemeld voor deze databank. Zij geven de politie toestemming om na een misdrijf hun camerabeelden te bekijken.



,,In onze databank kunnen we zien welke particulieren of bedrijven in de omgeving van een misdrijf beschikken over camera's’’, zegt politiewoordvoerder Ruud Visser. ,,We kijken dus niet actief mee, maar vragen de beelden altijd achteraf op.’’