Politie redt 26 verwaarloosde dieren uit woning

Strandlodge Winterswijk 'beste terras' van de Achterhoek

16:31 WINTERSWIJK/DOETINCHEM - In de Terras Top 100 van Misset Horeca staan vier Achterhoekse horecazaken. De Strandlodge in Winterswijk is uitverkozen tot het beste terras van de Achterhoek. De andere terrassen zijn: Markt 5 in Lichtenvoorde (18), De Groes in Zelhem (24) en De Heerlyckheid in Bredevoort (27).