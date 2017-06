'Politie schoot tien keer op messenzwaaier in Winterswijk'

Normaal brak niet door in Engeland; de boot vertrok niet

10:02 HENGELO - Normaal in Engeland? Ja, de boerenrockformatie wilde op het eiland doorbreken met Engelstalige nummers. ,,We hebben wel een poging gedaan in Engeland, maar met vreselijke pech", stelt Joost Carlier, voormalig manager van de band. ,,Wij zaten op de boot met truck en installatie, maar die boot vertrok niet door een storm. De groepsleden waren al in Engeland. We moesten het afgelasten."