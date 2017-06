Politiepup Bouke is een echte spetter

Bouke zwemt in een vrijwel rechte lijn naar de stok, grijpt deze en stapt vervolgens kwispelend uit de zijtak van de Aa-strang, in het buitengebied van Ulft. ,,Hij liep al bijna spontaan het water in, zo graag wilde hij’’, zegt zijn trotse baasje Jacobsen.



Dat hij erg enthousiast is, is te zien als Bouke de stok uit het water haalt. Jacobsen roept 'goed zo!' en steekt zijn armen in de lucht. ,,Natuurlijk heb ik er ook plezier in en vind ik het mooi dat-ie het meteen zo goed doet. Dat wil ik op die manier overbrengen op de hond. Want hij moet het vooral leuk vinden.’’



Dat is belangrijk, omdat Bouke dan zin krijgt het water in te gaan. 'Drift', noemt Jacobsen dat. Het is ook de reden dat de Ulftenaar de van enthousiasme piepende politiepup een paar seconden vasthoudt voor Bouke het water in mag. ,,Je ziet dat hij heel graag wil en door hem vast te houden, maak ik de drift nog net iets groter.’’



