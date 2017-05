Politiepup Bouke op snuffelstage bij politie in Doetinchem

Dat is bij de vorige hond van Jacobsen ook gebeurd. ,,Nero is nu mijn collega in de Achterhoek’’, zegt de trotse agent over de nu 3-jarige herder die hij heeft opgeleid. Of het voor hem niet moeilijk is de honden los te laten? ,,Ik train ze twee keer in de week en zie hoe leuk ze dat vinden. Als de opleiding klaar is, is dat voorbij. Maar als politiehond kan hij wél aan het werk blijven en heeft hij een veel mooier leven. Dat is gewoon een stuk beter voor de hond.’’



Zover is het voor Bouke nog lang niet, de pup begint net aan zijn opleiding. Het duurt nog zeker twee jaar voor hij een volwaardige politiehond is.



De volgdienst van politiepup Bouke is komende woensdag van 14.00 uur tot 23.00 uur.