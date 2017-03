ProRail heft onbewaakte overwegen op

Ongeval

Vanochtend vond een ongeval plaats in Harlingen op een particuliere overweg, waarbij een vader en zijn zoontje omkwamen . Deze particuliere overwegen, die vaak naar boerderijen leiden, maken geen deel uit van het plan van ProRail. De spoorbeheerder wil wel graag dat ook zoveel mogelijk van deze overgangen verdwijnen en wil in overleg met de particuliere gebruikers kijken naar alternatieve oplossingen. Zo werd in Velp een parallelweg naast het spoor aangelegd , waardoor een boer een bewaakte overgang kon gebruiken.

Onbewaakte overgangen

Het plan om die eerste groep helemaal op te heffen, is geen reactie op het ongeval van vanochtend, maar was al langer in voorbereiding. Aan het plan wordt al geruime tijd gewerkt. ProRail had het later deze week openbaar willen maken, maar komt er nu mee naar buiten. Ongeveer een derde deel van deze overwegen ligt in het oosten van het land. Er zijn er veel in de Achterhoek.