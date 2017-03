Prostituee Casa Rossa: Ik werkte voor mezelf

De vrouw is een van de 7 prostituees die werk(t)en voor Casa Rossa die vandaag als getuigen worden verhoord in de rechtbank van Kleef. Een Doetinchemse bordeelfamilie - vader (72), moeder (66) en zoon (31) - staat terecht en wordt verdacht van belastingontduiking. Het zou daarbij gaan om een bedrag van 1,6 miljoen euro.

Geen belasting

De bordeelfamilie - die vastzit in Duitsland en met advocaten bij de zitting is - zou geen belasting hebben betaald over het werk van de prostituees. De familie zelf bestrijdt dat: de prostituees zouden ruimte hebben gehuurd van Casa Rossa en voor zichzelf hebben gewerkt.