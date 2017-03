Prostituees getuigen voor en tegen Casa Rossa

De vrouw is een van de zes prostituees die gisteren als getuigen werden verhoord in de rechtbank van Kleef. ,,Ik verwacht niet dat alle vrouwen helemaal de waarheid vertellen'', had officier van justitie Timmer voorafgaand aan de zitting gezegd.

Een Doetinchemse bordeelfamilie - vader (72), moeder (66) en zoon (31) - staat in Kleef terecht en wordt verdacht van belastingontduiking. De Duitse belastingdienst heeft berekend nog 1,6 miljoen euro tegoed te hebben van het drietal. De bordeelfamilie zou geen belasting hebben betaald over het werk van de prostituees. De familie zelf bestrijdt dat: de prostituees zouden ruimte hebben gehuurd van Casa Rossa en voor zichzelf hebben gewerkt.

Gaten schieten

De rechtszaak - uitgesmeerd over zes zittingen met tal van getuigen - is een gevecht waarbij aanklager Timmer gaten probeert te schieten in de verdediging van de bordeelfamilie. De 35-jarige prostituee liet zich gisteren niet uit de tent lokken, ook niet toen rechter Henckel vroeg of ze wel eens vrijaf kreeg in Casa Rossa. ,,Dat bepaal ik toch zelf wanneer ik vrij neem'', antwoordde de vrouw. ,,Ik werk immers voor mezelf.''



De vrouw vertelde een kamer te huren in het bordeel voor 35 euro per dag. Twee andere voormalige werknemers van het bordeel - een 54-jarige Nijmeegse en een 41-jarige Poolse - zeiden ook een huurcontract te hebben gehad, al lag daar de prijs op 40 euro. Maar er was ook een Poolse die vertelde dat het huurcontract een schijnconstructie was, waarbij de 'cheffin' - de 66-jarige moeder - alles in eigen hand hield. Dat de moeder 'cheffin' werd genoemd kwam de verdediging, die vader en moeder buiten schot wil houden door te stellen dat ze alleen nog zijdelings bij de zaak zijn betrokken, slecht uit.