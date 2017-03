Raadslid beschuldigt Oost Gelre van 'klassenjustitie' en duikt in bonnetjes

In de weekendbijlage van zaterdag in deze krant doet Porskamp zijn relaas over de vermeende 'klassenjustitie' in Oost Gelre. Zo zegt hij geen antwoorden te krijgen op vragen over de declaraties van voormalig burgemeester Heijman.



Daarom heeft hij dat onderwerp geagendeerd voor de raadsvergadering, dinsdag 4 april in het stadhuis in Groenlo. Porskamp zegt al eerder - tevergeefs - op een integriteitsonderzoek te hebben aangedrongen. Nu probeert hij de andere raadsfracties opnieuw te overtuigen.