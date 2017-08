Rabobank: nieuw soort plofkraak met twee explosies

Tactiek

,,Dat leek te werken, maar bij de plofkraak in de Bongerd hebben ze niet de voorkant maar de zijkant opgeblazen, vermoedelijk met semtex of dynamiet'', zegt Van Oostveen. ,,Met een tweede explosie probeerden ze daarna de automaat op te blazen. Dat is een tactiek die we voor zover ik weet nog niet eerder in Nederland hebben gezien. Experts op ons hoofdkantoor in Utrecht analyseren wat er precies is gebeurd en komen daarna met maatregelen om herhaling te voorkomen.’’