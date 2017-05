Rabobank schroeft beveiliging automaten verder op na nieuwe plofkraak Terborg

Bewakers

De Rabobank zet al in heel het land op verschillende plekken bewakers in bij pinautomaten bij appartementencomplexen . Reden is dat criminelen daar door het gebruik van vaak zware explosieven grote schade kunnen aanrichten aan woningen. Ook op rustige plekken in kleine dorpen staan bewakers. De automaat in Terborg werd niet bewaakt. Of deze wel op een andere manier beveiligd was tegen plofkraken, wil de Rabobank niet zeggen.

Bende?

De plofkraak in Terborg was al minimaal de achtste in de afgelopen negen maanden. De kraken hadden wisselend succes. Of er een bende actief is die zich specifiek op de Achterhoek richt, kan de politie nog niet zeggen. ,,Op landelijk niveau kijken we of we verbanden zien tussen de plofkraken’’, zegt politiewoordvoerder Paul Koetsier. ,,Over de Achterhoek kunnen we nog geen harde uitspraken doen. We kunnen pas iets zeggen als we de daders hebben.’’