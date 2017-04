Rabobank sluit vier pinautomaten na plofkraak

Achterhoek Stil protest tegen megastal Polweg

20 april HENGELO - Meer dan honderd mensen uit de omgeving van de Polweg in Wichmond waren donderdagavond in de raadszaal van de gemeente Bronckhorst in Hengelo. Met spandoeken en protestborden gaven ze aan geen genoegen te nemen met het op tafel liggende bestemmingsplan voor het landelijk gebied.