Rattenslang kruipt rond in Winterswijk

Winterswijk geeft minder uit en lost meer schuld af

7:50 WINTERSWIJK - Er is 4 miljoen euro minder uitgegeven en de schuldenlast is met 6 miljoen euro gedaald. Daardoor verbetert het financiële vooruitzicht van Winterswijk. Dat blijkt uit de afrekening over de inkomsten en uitgaven over 2016. Het resultaat draagt bij aan het positieve oordeel over hoe Winterswijk er financieel voor staat.