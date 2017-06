Rebels bier uit de Achterhoek voor de bierminnende nathals

,,Precies dat is de uitstraling van dit nieuwe bier. Rebels, eigenwijs, een beetje country, niet te moeilijk, trots op de omgeving. Echt bier um op te zoepen’’, zegt Tijn Spekkink. Samen met brouwer Geerart van Doorn uit Vorden heeft hij dit nieuwe bier ontwikkeld. De naam: Nathals.



Van Doorn is de ervaren brouwer, die jaarlijks 1.500 flessen van 75 cl Hackfort Bier brouwt. Hij ontwikkelde Nathals tot het frisse, doordrinkbare bier (nee, geen pils, dat is laag vergistend) dat het is geworden. Spekkink is het creatieve brein in het geheel. Hij bedacht het concept, doet de marketing, ontwierp het logo en timmert zelf de houten kratten met ingebrand Nathals-logo. 50 stuks zijn klaar voor de lancering van het bier, komende zaterdag in een afgelegen bospaadje net buiten Toldijk. ,,Gemaakt van oude festivalvloeren. Kijk, hier kun je zien dat er een stuk kauwgum is afgekrabd’’, wijst hij op een iets donkerder gedeelte in één van de kratten.