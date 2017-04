Robotjes Pierre Janssen duiken op in Doetinchemse museum

DOETINCHEM - ,,Erg goed speelgoed voor kinderen is het niet’’, zegt Pierre Janssen in een op internet te vinden filmpje uit 1978.

Janssen, van 1970 tot 1982 directeur van het Gemeentemuseum Arnhem, vertelt over de expositie van tweehonderd speelgoedrobots van Japans fabricaat die op dat moment in zijn museum werd gehouden. ,,Er wordt ook enorm veel geschoten door deze robots’’, voegt Janssen toe. ,,Uit sommige komt af en toe zelfs rook.’’

Bijna veertig jaar later staan 108 robots van Japans fabricaat in het Openbaar Vervoer en Speelgoedmuseum in Doetinchem. Ze zijn afkomstig uit een nalatenschap van Rie de Boois, Tweede Kamerlid van 1972 tot 1987, en partner van Pierre Janssen (overleden in 2007). Hoe Janssen aan de robots kwam is onduidelijk. De Boois overleed in 2010 en daarna bleef de familie achter met de robotverzameling van de kunstkenner.

Kwaliteitsspul

,,Een unieke collectie’’, volgens Dick Chargois, directeur van het Doetinchemse museum. ,,Van Janssen is bekend dat hij een prachtige kunstverzameling had. Maar dat hij ook speelgoedrobotjes verzamelde, is minder de bekend. De broers van De Boois maakten ons opmerkzaam op de verzameling. De robotjes zijn nu eigendom van het museum. Vooral kwaliteitsspul uit Japan.’’

Janssen, met name bekend geworden als presentator van tv-programma Kunstgrepen, kon liefdevol praten over en tussen zijn robots. ,,Sommigen lopen zelfs op hun handen’’, zegt hij in het filmpje uit 1978, als hij een van de robotjes op de kop zet. ,,Het zijn een soort ruimteridders. Mensen met een machine in hun lichaam. Een soort lachspiegels ook van de moderne techniek.’’

Buitennissig

In een aflevering van tv-programma Andere Tijden over Pierre Janssen wordt de buitennissige belangstelling van de kunstkenner voor de robotjes ook aangestipt door een vriend: ,,De robotjes liepen zo over het bureau van Pierre terwijl hij aan het werk was.’’

De 108 robots zijn tussen de 20 en 50 centimeter groot. Sommige bewegen onschuldig een kruiwagen voort, andere schieten er gewelddadig op los. Luciën te Brake van het Doetinchemse museum, kan er bevlogen over praten. Volgens hem zijn er welbeschouwd drie generaties speelgoedrobots.

Te Brake: ,,De eerste generatie - gebouwd tussen 1950 en 1965 - ontstond in de begintijd van de ruimtevaart. De Russische Spoetnik werkte op de fantasie van mensen. Daarna kwam de generatie robots - van 1965 tot 1969 - die gebaseerd was op de reizen naar de maan. Na 1970 neemt Taiwan en China de robotproductie over. Maar vooral de eerste generaties zijn veel geld waard. Janssen heeft voor een vermogen verzameld.’’

300 onderdelen

De robotjes zijn stuk voor stuk wonderen van mechaniek. ,,Allemaal veertjes en boutjes’’, zegt Te Brake. ,,Sommige bestaan uit wel driehonderd onderdelen.’’ De collectie is, schatten de nieuwe eigenaren, enkele duizenden euro's waard en is verzekerd door het Doetinchemse museum.