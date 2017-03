Ruimzicht opent foodbar in voormalig Mangia

Vrachtwagen schiet door middenberm bij ongeval op A12 bij Zevenaar

12:19 ZEVENAAR - Door een ongeval op snelweg A12, tussen de aansluiting met de A18 en Zevenaar, staat verkeer vrijdag rond het middaguur in beide richtingen in de file. Een vrachtwagen die richting Arnhem reed is vlak na knooppunt Ouddijk door de vangrail in de middenberm gereden en op de andere rijbaan terechtgekomen.