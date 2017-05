Sander (29) redt agent uit wurggreep: 'Normaal om te doen'

ZUTPHEN - Sander Versteeg (29) bedacht zich geen moment toen een agent in Zutphen in een wurggreep terecht kwam . Hij keek niet toe maar kwam in actie om de agent te ontdoen van zijn belager.

Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. Toen Versteeg na een avondje stappen onderweg naar huis was, zag hij op de Zaadmarkt een opstootje. Agenten waren bezig om een jongen te arresteren, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Vrienden van hem bemoeiden zich met de arrestatie. Een van hen greep toen plotsklaps een agent van achteren bij zijn keel en trok hem een paar meter achteruit, zag Versteeg. Andere agenten, die bezig waren om de opstandige arrestant te overmeesteren, hadden dat niet meteen in de gaten. ,,Ik zag dat hij van achteren aangevallen werd en een meter of twee, drie naar achteren gesleurd. Die jongen legde zijn arm om zijn nek.’’

Stompen

Versteeg zag de agent spartelen in de nekklem. Hij liep blauw aan. Versteeg schoot te hulp om de agent te ontzetten. Hij gaf de 22-jarige belager van de agent een paar stompen. Uiteindelijk liet de man los. Versteeg wist de belager te overmeesteren waarna agenten te hulp schoten. In het tumult dat toen ontstond beet een politiehond per ongeluk in zijn bovenbeen. ,,Toen zei ik: 'Je hebt de verkeerde'.’’

Uiteindelijk wist de politie de man te arresteren.

Tetanus-spuit

Voor Versteeg wachtte een gang naar het ziekenhuis om een tetanus-spuit te halen in verband met de hondenbeet. Daarna kon hij naar huis. Zijn bovenbeen is blauw en zijn broek is kapot, maar daar zit Versteeg niet mee. ,,Ik kan gewoon lopen, al voel ik het wel een beetje.’’

Vandaag stapt hij dan ook gewoon op de vrachtwagen om aan het werk te gaan. De Zutphenaar krijgt overigens de kosten vergoed van de politie.

Hoe kijkt Versteeg terug op het voorval? ,,Ik zou het zo weer doen. Ik ben totaal niet gewelddadig, maar ik zou het niet over m'n hart kunnen verkrijgen om door te lopen en dan later te horen dat die agent gewond was geraakt of misschien nog erger, dat die dood zou zijn gegaan door verstikking. Ik vind het niet kunnen om door te lopen als je zoiets ziet.’’

Heldendaad