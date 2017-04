Slachtoffer motorongeval Laren is 58-jarige man uit Markelo

Sociale werkvoorziening blijft tot midden 2019 in Lichtenvoorde

13:35 BORCULO/LICHTENVOORDE - Het onderkomen in Lichtenvoorde, waar tot de ontmanteling op 1 januari 2018 de sociale werkvoorziening Hameland gevestigd is, blijft tot minstens midden 2019 in gebruik. Daar kunnen tot dat moment onder andere Berkellanders terecht die aangewezen zijn op een beschutte werkomgeving.